Belen Rodriguez, risveglio sensazionale: che spettacolo (Di domenica 19 settembre 2021) Grande risveglio per Belen Rodriguez tornata sul piccolo schermo dopo la nascita della secondogenita Luna Marì: i dettagli risveglio sensazionale per Belen Rodriguez che dopo la nascita di Luna Marì è tornata ad emozionare il pubblico del piccolo schermo. Al timone della prima puntata di Tú sí que Vales in onda nella serata di sabato 18 L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 19 settembre 2021) Grandepertornata sul piccolo schermo dopo la nascita della secondogenita Luna Marì: i dettagliperche dopo la nascita di Luna Marì è tornata ad emozionare il pubblico del piccolo schermo. Al timone della prima puntata di Tú sí que Vales in onda nella serata di sabato 18 L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

FQMagazineit : Belen Rodriguez: “Dopo il parto sono finita in ambulanza con la flebo: ho preso drenanti per tornare in forma, non… - PasqualeMarro : #BelenRodriguez: ho combinato un guaio, è stata colpa mia - infoitcultura : Belen Rodriguez si racconta a Verissimo:“Ho fatto un pasticcio,è colpa mia' - infoitcultura : “Non voglio farne più”: Belen Rodriguez a sorpresa, confessione clamorosa - infoitcultura : Belen Rodriguez piange in diretta: la richiesta per le donne partorienti -