Beautiful e Una Vita: Cancellate le Puntate della Domenica. Ecco perché... (Di domenica 19 settembre 2021) La Domenica non ci si schiuderanno più le porte della Forrester Creations, e non potremmo più aggirarci per le strade di Calle Acacias... Leggi su comingsoon (Di domenica 19 settembre 2021) Lanon ci si schiuderanno più le porteForrester Creations, e non potremmo più aggirarci per le strade di Calle Acacias...

Advertising

MikyS03 : @sabry_vet Dopo che per 3 anni ha avuto beautiful, una vita, il segreto e daydreamer, dovrebbe essere nettamente favorita e fidelizzata. - tubakivo : RT @kissenloveautor: #braveandbeautiful Non adatto a cuori sensibili. Brave and Beautiful non era una serie B. Non lo è mai stata, mai lo s… - biondanazionale : RT @biondanazionale: Ti aspetto alle 22:30 sul mio profilo per una diretta estremamente hot … http… - vespa_filippo : RT @biondanazionale: Ti aspetto alle 22:30 sul mio profilo per una diretta estremamente hot … http… - TwBeautiful : Liam è preoccupato per Steffy, Hope si chiede come aiutarla, Finn offre a Steffy il suo supporto, mentre lei gli ch… -