Baseball, Europei 2021: Italia di bronzo, Spagna battuta 2-0 (Di domenica 19 settembre 2021) L'Italia è medaglia di bronzo agli Europei del Piemonte 2021 di Baseball. Gli azzurri di Mike Piazza, che è tornato negli Stati Uniti per via della scomparsa della madre dopo la semifinale, hanno sconfitto 2-0 la Spagna nella finale per il terzo posto. Allo stadio Passo Buole di Torino sono stati i lanciatori e le difese a farla da padroni, con gli azzurri autori di due spettacolari doppi giochi. Lanciatore vincente è risultato Matteo Bocchi, con la salvezza di Alex Bassani, ma gran parte del merito va a Tiago Da Silva, che per sei riprese ha lasciato a secco l'attacco più potente ...

