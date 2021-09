Barbara Palombelli attaccata da Karina Cascella | “Forse la signora in questione non ha mai subìto violenze

Advertising

pietroraffa : Barbara #Palombelli porterà in tribunale chi ha accostato il suo nome 'alla istigazione e alla giustificazione dell… - giorgio_gori : L’errore di Barbara #Palombelli, a mio avviso, è stato quello di trattare l'uxoricidio come una causa di #Forum, co… - Mov5Stelle : Le parole pronunciate da Barbara #Palombelli sono inaccettabili. Il nostro post: - cinzia_fornero : RT @agatamicia: cristo, Anna Paola Concia, dopo essere andata a fare l'interventone al convegnone nella sede di Cagapound, ora difende Barb… - soloioenessuno : RT @CicRosina: ++ arrivate al tribunale di roma le prime diecimila persone querelate da barbara palombelli ++ -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara Palombelli

Arriva piccata la replica via social della giornalistaal centro della polemica negli ultimi giorni in seguito alle parole da lei pronuciate in merito alla violenza sulle donne dette durante una puntata di Forum dedicata all'argomento ...ha reagito alla fiumana di attacchi, spesso molto violenti e vili, dopo il suo discutibile discorso sulla violenza sulle donne: 'Sono stata vittima di una diffamazione senza ...La conduttrice di Forum ha aggiunto: "Tutti coloro che si sono resi protagonisti di questa palese falsità ne risponderanno in tribunale" ...Il post di suor Anna Monia Alfieri. Orbene, siamo in uno studio televisivo, il programma è Forum: per quanto i contendenti siano degli attori, è chiaro che le controversie sono ...