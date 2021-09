Atalanta, Gasperini: «Vittoria sporca? Sì, ma anche le sconfitte a volte lo sono» (Di domenica 19 settembre 2021) Gian Piero Gasperini ha parlato ai canali ufficiali dell’Atalanta dopo la Vittoria sofferta contro la Salernitana Gian Piero Gasperini ha parlato ai canali ufficiali dell’Atalanta dopo la Vittoria sofferta contro la Salernitana. Le sue parole. Vittoria sporca – «Sì, anche le sconfitte a volte sono sporche. La Salernitana ci ha messo in difficoltà, ha giocato una partita come non aveva mai fatto in quelle precedenti. Forse anche la presenza di Ribery gli ha dato una spinta, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 settembre 2021) Gian Pieroha parlato ai canali ufficiali dell’dopo lasofferta contro la Salernitana Gian Pieroha parlato ai canali ufficiali dell’dopo lasofferta contro la Salernitana. Le sue parole.– «Sì,lesporche. La Salernitana ci ha messo in difficoltà, ha giocato una partita come non aveva mai fatto in quelle precedenti. Forsela presenza di Ribery gli ha dato una spinta, ...

