Atalanta | che fatica a Salerno | di buono c’è solo il risultato

(Di domenica 19 settembre 2021) C’era curiosità tra i tifosi nerazzurri per la ripresa in campionato dopo l’ottima prova disputata in settimana in Champions. E onestamente l’unica cosa da salvare dalla trasferta diè il. La squadra di Calori era ferma a zero punti e vi rimane, pur dopo una prova coraggiosa e tenace, mentre la Dea finalizza forse l’unica occasione capitata. La prestazione dei nerazzurri non mi ha soddisfatto per nulla, ed eventuali alibi dovuti alla gara di Champions non possono reggere. Gli uomini di Gasperini sono apparsi spenti e molli, sempre in ritardo rispetto agli avversari decisamente pimpanti e decisi nel cercare i primi punti del campionato. La ...

BERGAMO - Sfogo sui social per Merih Demiralieri, nel corso della partita vinta dall'sulla Salernitana per 1 - 0, ha rimediato un brutto colpo in faccia e si è visto anche sanzionare dall'arbitro. A fine primo tempo il difensore ...... è tornato subito un fattore decisivo per l'. Il bombertiene in piedi l'attacco,risolve le partite con le sue zampate in area. "Sono contento per il gol, sono arrivato a quota 98 in ...L'allenatore della Salernitana, Fabrizio Castori, ha rilasciato una breve intervista al termine della sconfitta casalinga contro l'Atalanta ...Il difensore turco si lamenta per l'ammonizione contro la Salernitana dopo il terribile colpo in faccia a fine primo tempo ...