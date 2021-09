Angelus | Papa | c’è un’azione nobile che il mondo invece disprezza

(Di domenica 19 settembre 2021) Francesco mette in risalto un grande insegnamento che ci arriva dal Vangelo di oggi che tutti noi siamo chiamati a mettere in pratica Non più il potere ma il servizio: è questo l’insegnamento più grande che ci arriva dal Vangelo di oggi (Mc 9,30-37). Contano forse i soldi in banca? Durante l’odierno,Francesco L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Città del Vaticano, 19 set 12:34 - Al termine dell'ilprega per le vittime dell'inondazione in Messico. "Cari fratelli e sorelle sono vicino alle vittime dell'inondazione...Città del Vaticano, 19 set 12:13 - Nel corso dell', ilha ricordato che "la nostra fedeltà al Signore dipende dalla nostra disponibilità a servire - ha detto...Francesco mette in risalto un grande insegnamento che ci arriva dal Vangelo di oggi che tutti noi siamo chiamati a mettere in pratica ...Nell’ottica di Dio il valore di una persona non si misura dal ruolo che svolge, dal successo, dal conto in banca, ma dal servizio. Francesco all’Angelus rinnova il primato dell’essere servi che costa ...