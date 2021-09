Andrea Bocelli aprirà l'inaugurazione di Expo Dubai (Di domenica 19 settembre 2021) Italia protagonista della cerimonia d'inaugurazione di Expo Dubai la sera del 30 settembre con uno dei suoi cittadini più conosciuti al mondo: Andrea Bocelli. Il tenore italiano aprirà la cerimonia d'... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 settembre 2021) Italia protagonista della cerimonia d'dila sera del 30 settembre con uno dei suoi cittadini più conosciuti al mondo:. Il tenore italianola cerimonia d'...

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Bocelli Andrea Bocelli aprirà l'inaugurazione di Expo Dubai Italia protagonista della cerimonia d'inaugurazione di Expo Dubai la sera del 30 settembre con uno dei suoi cittadini più conosciuti al mondo: Andrea Bocelli. Il tenore italiano aprirà la cerimonia d'inaugurazione di Expo Dubai, esibendosi insieme ad altri musicisti internazionali e nomi noti sulla scena musicale dell'area del Golfo, come ...

Macerata, "Piazzolla y después...": omaggio al compositore argentino Si sono esibiti con l'Orchestra solisti provenienti da vari ambienti musicali: da Katia Ricciarelli, Renato Bruson, Placido Domingo, Carmela Remigio e Andrea Bocelli, a Milva, Uto Ughi, Milan ...

