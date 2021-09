Ancelotti elogia Camavinga | “Mi ha sorpreso | ha dimostrato di avere tanta personalità”

(Di domenica 19 settembre 2021) Eduardosi è subito inserito negli schemi tattici del Real Madrid. Il giovane centrocampista francese di 18 anni ha già segnato e offerto un assist nelle prime due uscite con la maglia dei blancos, in campionato e Champions League. Anche Carloin conferenza stampa si è dettoda un simile inizio. “Conosciamo tutti le qualità fisiche e tecniche che ha e poi ha messo in campo la sua. È qualcosa che non sapevo, mi ha. È un giocatore che ha fiducia nelle sue qualità”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

