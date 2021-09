Amici News, Marcello Sacchetta lascia improvvisamente il talent: ecco cosa sta succedendo (Di domenica 19 settembre 2021) Alla vigilia del debutto della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, arriva una notizia sconvolgente per gli affezionati del programma. Il professionista ed ex concorrente del talent: Marcello Sacchetta non tornerà a dispensare la sua conoscenza nel mondo del ballo ai nuovi allievi. Marcello negli ultimi anni si è distinto anche alla conduzione dei daytime di Amici, ma per quest’anno ha deciso di perseguire nuove strade professionali. Uomini e Donne, la dura replica di Ursula Bennardo a Sossio Aruta ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 19 settembre 2021) Alla vigilia del debutto della nuova edizione didi Maria De Filippi, arriva una notizia sconvolgente per gli affezionati del programma. Il professionista ed ex concorrente delnon tornerà a dispensare la sua conoscenza nel mondo del ballo ai nuovi allievi.negli ultimi anni si è distinto anche alla conduzione dei daytime di, ma per quest’anno ha deciso di perseguire nuove strade professionali. Uomini e Donne, la dura replica di Ursula Bennardo a Sossio Aruta ...

