Amici 21 ricorda Michele Merlo: il toccante omaggio al cantante scomparso durante la prima puntata (Di domenica 19 settembre 2021) Sono iniziate le lezioni pomeridiane di Amici 21 e la partenza non poteva che essere nel segno di Michele Merlo, il giovane cantante scomparso pochi mesi fa e non dimenticato da Maria De Filippi e il resto della scuola. In apertura, c'è stato infatti spazio per un toccante omaggio. Amici 21, toccante omaggio per Michele Merlo aka Mike Bird Amici non ha dimenticato uno dei suoi volti più famosi, Michele Merlo, tragicamente ...

