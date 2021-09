Amici 21, perché Marcello Sacchetta non ci sarà? Da Stefano De Martino a Giulia Stabile, le reazioni (Di domenica 19 settembre 2021) Oggi riparte ufficialmente Amici 21 con la sua nuova edizione, eccezionalmente in onda di domenica prima di fare ritorno nella sua collocazione originaria del sabato. Uno dei ballerini professionisti del talent, però, non ci sarà. Si tratta di Marcello Sacchetto, compagno di Giulia Pauselli, il quale nelle passate ore è intervenuto su Instagram per annunciare... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 19 settembre 2021) Oggi riparte ufficialmente21 con la sua nuova edizione, eccezionalmente in onda di domenica prima di fare ritorno nella sua collocazione originaria del sabato. Uno dei ballerini professionisti del talent, però, non ci. Si tratta diSacchetto, compagno diPauselli, il quale nelle passate ore è intervenuto su Instagram per annunciare... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Non smetterò mai di ringraziarla, semmai spero un giorno di renderla orgogliosa dopo questa mia scelta? Quest'anno, dopo una mia decisione un po' sofferta, non sarò ad Amici. Non è un addio perché ...

