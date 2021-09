Allenamento vincente al Ralli de la Llana per Neuville (VIDEO) (Di domenica 19 settembre 2021) Continua, anche se in tono minore, la campagna di Allenamento e preparazione del team Hyundai Motorsport in vista degli appuntamenti iridati. Dopo tanta Italia nella prima parte di stagione, questo fine settimana è stato il turno della Spagna dove il team coreano si è presentato con Thierry Neuville al Ralli de la Llana. Sulle impegnative Source Leggi su rallyeslalom (Di domenica 19 settembre 2021) Continua, anche se in tono minore, la campagna die preparazione del team Hyundai Motorsport in vista degli appuntamenti iridati. Dopo tanta Italia nella prima parte di stagione, questo fine settimana è stato il turno della Spagna dove il team coreano si è presentato con Thierryalde la. Sulle impegnative Source

Advertising

CMercatoNews : ??La mentalità vincente di José #Mourinho anche in allenamento?? - cmercatoweb : ??La mentalità vincente di José #Mourinho anche in allenamento?? - sportli26181512 : Roma, Mourinho spiega la sua filosofia: 'Divertire è vincere': In tre sole parole, con un'altra chicca delle sue, l… - aleao_official : Mourinho che spiega come rimprovera chi non perde tempo quando vince durante la partitella d allenamento. Questa si… - LSportCH : @FBiasin Vero ciò che dici. Tuttavia, a mio parere, se uno ha la mentalità vincente vuole vincere anche la partitel… -