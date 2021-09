Al Psg Pochettino sostituisce Messi che non la prende bene e lo guarda male (Di domenica 19 settembre 2021) Al Psg Pochettino sostituisce Messi. Il Psg vince a stento contro il Lione. Due a uno al 93esimo con gol di Icardi. Ma tutti parleranno di quel che è accaduto al 76esimo al Parco dei Principi. Sul risultato di 1-1, Pochettino fa la prima sostituzione e toglie dal campo Messi per Hakimi. Lo sguardo di Messi nei confronti di Pochettino è eloquente, non ha bisogno di commenti. Sguardo che resta anche quando Messi si accomoda in panchina. Poi, il Psg vince. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 19 settembre 2021) Al Psg. Il Psg vince a stento contro il Lione. Due a uno al 93esimo con gol di Icardi. Ma tutti parleranno di quel che è accaduto al 76esimo al Parco dei Principi. Sul risultato di 1-1,fa la prima sostituzione e toglie dal campoper Hakimi. Lo sguardo dinei confronti diè eloquente, non ha bisogno di commenti. Sguardo che resta anche quandosi accomoda in panchina. Poi, il Psg vince. L'articolo ilNapolista.

