Afghanistan: l'Isis rivendica gli attentati a Jalalabad (Di domenica 19 settembre 2021) La branca afghana dell'Isis ha rivendicato la serie di attacchi che hanno colpito negli ultimi due giorni Jalalabad. Lo riferisce l'organo di propaganda Amaq, secondo quanto riporta il Site. "Nella ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 settembre 2021) La branca afghana dell'hato la serie di attacchi che hanno colpito negli ultimi due giorni. Lo riferisce l'organo di propaganda Amaq, secondo quanto riporta il Site. "Nella ...

Advertising

masechi : ?? L’attacco del drone americano a Kabul non aveva colpito terroristi dell’Isis, ma ucciso 10 persone innocenti, tra… - fattoquotidiano : L' ultimo missile sparato dai militari americani in #Afghanistan ha ucciso 10 civili, di cui 7 bambini, e nessun te… - Piergiulio58 : Afghanistan: l'Isis rivendica gli attentati a Jalalabad - Ultima Ora - giornaleradiofm : Approfondimenti: Afghanistan: l'Isis rivendica gli attentati a Jalalabad: (v. servizio delle 19.26) (ANSA) - BEIRUT… - ArnaldoBagnato : RT @masechi: ?? L’attacco del drone americano a Kabul non aveva colpito terroristi dell’Isis, ma ucciso 10 persone innocenti, tra cui 7 bamb… -