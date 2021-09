Afghanistan, a Kabul impedito il lavoro alle donne dipendenti pubbliche: “State a casa”. Le parole del sindaco (Di domenica 19 settembre 2021) Nuova stretta del governo talebano che ha preso il potere in Afghanistan un mese fa. Dal principio c’è stata preoccupazione per quale sarebbe stata la loro politica nei confronti delle donne e dei diritti fondamentali acquisiti negli ultimi vent’anni. I timori sembrano prendere forma con l’ultima mossa del sindaco di Kabul, che ha disposto lo stop al lavoro per le donne assunte nella municipalità. La misura, viene detto, sarebbe temporanea. Kabul, quasi 3.000 donne a casa dal lavoro: l’annuncio del ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 19 settembre 2021) Nuova stretta del governo talebano che ha preso il potere inun mese fa. Dal principio c’è stata preoccupazione per quale sarebbe stata la loro politica nei confronti dellee dei diritti fondamentali acquisiti negli ultimi vent’anni. I timori sembrano prendere forma con l’ultima mossa deldi, che ha disposto lo stop alper leassunte nella municipalità. La misura, viene detto, sarebbe temporanea., quasi 3.000dal: l’annuncio del ...

