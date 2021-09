Adriana Volpe si scioglie con la lettera della figlia | “Mamma | sei il mio punto di riferimento”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 19 settembre 2021) E’ ladi Gisele, ladi, che fare in lacrime la conduttrice. Dalla sua partecipazione al GF Vip a oggi per lei la vita non è stata semplice. Nella sua vita privata ha dovuto affrontare ben più di quello che racconta. La separazione da Roberto Parli non è stata semplice e tutto ciò che riguarda l’ex coppia non è ancora semplice. A Verissimoha confessato il periodo di fragilità in cui si trova l’ex marito, ha chiesto aiuto, che venga rispettato. Più volte abbiamo letto i commenti di Parli contro...