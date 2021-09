A Salerno nasce Daniele Gourmet | un’isola di green-food

(Di domenica 19 settembre 2021) di Monica De Santis Sbarca a”, il nuovo ristorante di Joe Maglione., il giusto approdo per il gusto, il buen retiro di chi vuol godersi ild’alta qualità sotto un numero sconfinato di piante, piccoli arbusti ed essenze arboree. All’interno come all’esterno e pronto, da metà ottobre, ad accogliere la clientela in uno scenario unico. Un progetto ambizioso, un vero e proprio giardino verticale, che Joe Maglione ha affidato ad un retail tinkher, l’architetto Michele Citro, tra i più importanti creativi professionisti specializzati nel campo del ...

Advertising

cilentano_it : Il Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, durante la presentazione dei progetti per la realizzazione del nuovo ospeda… -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno nasce

Cronache Salerno

Antonella Fiordelisi fa sognare, l'influencer non bada tanto alle posizioni e regala uno spettacolo senza precedenti. L'esplosiva Antonella Fiordelisinel 1998, a soli 23 anni ha conquistato il web e milioni di follower, che la sostengono e la incoraggiano ogni giorno. La giovane Antonella ha una sorella, il loro rapporto è pieno d'...L'ha annunciata un comitato composto, si legge sul sito referendumnogreenpass.it, dall'avvocato diOlga Milanese, da Luca Marini docente di diritto internazionale alla Sapienza di Roma, già ...StampaCi saranno anche le statue di San Matteo, San?Gregorio,?San Giuseppe, e dei santi martiri Gaio,?Ante e Fortunato, il prossimo 21 settembre in piazza Della Libertà, per la Santa Messa conclusiva ...StampaUna raccolta di firme per un referendum abrogativo delle disposizioni legislative in materia di Green pass. L’ha annunciata un comitato composto, si legge sul sito referendumnogreenpass.it, dall ...