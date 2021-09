A Salerno basta Zapata: ma l’Atalanta per ora è irriconoscibile (Di domenica 19 settembre 2021) l’Atalanta in campionato sa vincere solo in trasferta: due successi arrivati però in modo assurdo per come si è abituati con i nerazzurri. Tre punti non proprio meritati per ciò che si è visto sul terreno di gioco dell’Arechi, arrivati grazie al solito Zapata. Non bastano nemmeno gli alibi della stanchezza post-Champions: la prova dei nerazzurri è stata per lunghi tratti talmente brutta che nessuna scusante può reggere. Considerando pure che dall’altra parte non ci si trovava di certo una formazione irresistibile, bensì una Salernitana che aveva finora subito 11 reti in tre sfide. Non i migliori al mondo ma sicuramente una squadra tonica, ... Leggi su bergamonews (Di domenica 19 settembre 2021)in campionato sa vincere solo in trasferta: due successi arrivati però in modo assurdo per come si è abituati con i nerazzurri. Tre punti non proprio meritati per ciò che si è visto sul terreno di gioco dell’Arechi, arrivati grazie al solito. Nonno nemmeno gli alibi della stanchezza post-Champions: la prova dei nerazzurri è stata per lunghi tratti talmente brutta che nessuna scusante può reggere. Considerando pure che dall’altra parte non ci si trovava di certo una formazione irresistibile, bensì una Salernitana che aveva finora subito 11 reti in tre sfide. Non i migliori al mondo ma sicuramente una squadra tonica, ...

Advertising

anteprima24 : ** #Salernitana, il coraggio non basta: #Zapata punisce i granata ** - VitoNa81 : @DiegoDeLucaTwit Che vergogna ma dico io anche il 50% negli stadi che senso ha? Se nn c’è distanziamento ne a saler… - occhio_notizie : Non basta una buona prestazione alla #Salernitana #SALAATA #SerieA #Zapata - Ticinonline : Ribery non basta alla Salernitana, vince l'Atalanta #salerno #salernitana #atalanta #seriea - Vincenzona890 : @Anto_Ella77 @Danila0909 Sono inferiori e basta! Non contano nulla... (sono di Salerno) -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno basta Calcio: Zapata gol, Atalanta batte una bella Salernitana Nella notte dell'Arechi basta un guizzo di Zapata all'Atalanta per espugnare Salerno. Ma gli applausi, nonostante la quarta sconfitta consecutiva, sono tutti per la Salernitana che esce a testa alta.. A sorpresa Castori si ...

Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali in edicola domenica 19 Settembre ... Granata, non basta il cuore. La Salernitana domina, rischia la vittoria e soccombe per una giocata. Barbara Figliolia: "La scuola al centro del mio programma" Arriva a Salerno Don Giuseppe, il prete "...

Bellandi: "Basta polemiche intorno alla festa di San Matteo" Cronache Salerno Calcio: Zapata gol, Atalanta batte una bella Salernitana Nella notte dell'Arechi basta un guizzo di Zapata all'Atalanta per espugnare Salerno. Ma gli applausi, nonostante la quarta sconfitta consecutiva, sono tutti per la Salernitana che esce a testa alta..

Atalanta, basta un colpo di Zapata per piegare la Salernitana Doveva vincere per ripartire l’Atalanta, lo fa castigando la Salernitana e strappando 3 punti poco meritati per quanto visto in campo. Il fanalino di coda granata si accende contro la Dea che, accecat ...

Nella notte dell'Arechiun guizzo di Zapata all'Atalanta per espugnare. Ma gli applausi, nonostante la quarta sconfitta consecutiva, sono tutti per la Salernitana che esce a testa alta.. A sorpresa Castori si ...... Granata, nonil cuore. La Salernitana domina, rischia la vittoria e soccombe per una giocata. Barbara Figliolia: "La scuola al centro del mio programma" Arriva aDon Giuseppe, il prete "...Nella notte dell'Arechi basta un guizzo di Zapata all'Atalanta per espugnare Salerno. Ma gli applausi, nonostante la quarta sconfitta consecutiva, sono tutti per la Salernitana che esce a testa alta..Doveva vincere per ripartire l’Atalanta, lo fa castigando la Salernitana e strappando 3 punti poco meritati per quanto visto in campo. Il fanalino di coda granata si accende contro la Dea che, accecat ...