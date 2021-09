A Napoli il mondo delle grandi serie tv. Premi ai talenti e all’industria del cinema (Di domenica 19 settembre 2021) Premi alla ‘cinquina’ eccellente dei titoli internazionali delle serie tv: L’amica geniale, The New Pope, Gomorra – La serie, We Are Who We Are, ZeroZeroZero. Un omaggio speciale a Maurizio De Giovanni e alle serie tv girate in Campania. Nastri d’Argento alle serie tv dell’anno: Petra di Maria Sole Tognazzi con Paola Cortellesi prodotta da Cattleya Leggi su 2anews (Di domenica 19 settembre 2021)alla ‘cinquina’ eccellente dei titoli internazionalitv: L’amica geniale, The New Pope, Gomorra – La, We Are Who We Are, ZeroZeroZero. Un omaggio speciale a Maurizio De Giovanni e alletv girate in Campania. Nastri d’Argento alletv dell’anno: Petra di Maria Sole Tognazzi con Paola Cortellesi prodotta da Cattleya

Advertising

sscnapoli : ?? #NapoliJuve sarà seguita in tutto il mondo ?? ?? #ForzaNapoliSempre - messveneto : “Pietà per Samuele”, la madre del bimbo morto a Napoli chiede di non diffondere foto o video: Lunedì l’udienza di… - lukengi65 : @MinutemanItaly Ma che succede a Napoli?! Una volta erano i più “svegli” al mondo … - 13primavere : RT @angelismi: San Gennaro scioglie il sangue ed è un miracolo. Chi lo giudica in maniera razionale, commette un errore di prospettiva. Gen… - TeleradioNews : Napoli vola con i Nastri d’Argento -