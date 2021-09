20 mete gourmand per una gita di fine estate

Leggi su vanityfair

(Di domenica 19 settembre 2021) Dell’estate 2021, così come di quella 2020, non ne avremo mai abbastanza. Una stagione sola, per quanto vissuta intensamente, è evidentemente troppo breve per compensare i mesi di restrizioni patiti durante il resto dell’anno. Per questo vale la pena di goderne ogni singolo momento, facendola durare il più possibile, prima dell’arrivo di quell’autunno che ci riporta alla realtà fatta di scuole e uffici.