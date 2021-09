Salernitana | la lista dei convocati per l' Atalanta | c' è Gondo

(Di sabato 18 settembre 2021) Lasi prepara per la delicata sfida di stasera contro l’di Gasperini. Al termine della seduta di rifinitura di ieri pomeriggio il tecnico Fabrizio Castori ha diramato ladei. Di seguito i nomi. Belec, Fiorillo, Russo; Bogdan, Delli Carri, Gagliolo, Gyomber, Jaroszynski, Ranieri, Strandberg; Coulibaly L., Coulibaly M., Di Tacchio, Kastanos, Kechrida, Obi, Schiavone, Zortea; Bonazzoli, Djuric,, Ribery, Simy, Vergani. Da notare come il nuovo arrivatosia stato subito inserito: probabilmente il mister vuole avere più opzioni possibili nel ...

