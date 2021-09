Rivolto Air Show. Diretta video domenica 19 settembre (Di domenica 19 settembre 2021) Per la seconda giornata di air Show vi proponiamo le evoluzioni delle pattuglie acrobatiche straniere che si esibiranno nei cieli di Rivolto dalle ore 12.20 di domenica 19 settembre. Lasciatevi incantare dalle spettacolari acrobazie! Le Pattuglie Acrobatiche e i velivoli per i 60 anni delle Frecce Tricolori Velivoli e Pattuglie Acrobatiche presenti al 60° Anniversario AM HH-101A HH-139A TH-500 C-27J – RSV T-346A – RSV Eurofighter F-2000A – RSV G-550 CAEW KC-767A C-130J Formazione Legend T6 Texan Fiat G-46 MB326K MB326E SF-260EA S-208M MB-339A MB-339CD T-346A AMX Tornado F35-A F35-B Red Devils (Belgio) Orlik ... Leggi su udine20 (Di domenica 19 settembre 2021) Per la seconda giornata di airvi proponiamo le evoluzioni delle pattuglie acrobatiche straniere che si esibiranno nei cieli didalle ore 12.20 di19. Lasciatevi incantare dalle spettacolari acrobazie! Le Pattuglie Acrobatiche e i velivoli per i 60 anni delle Frecce Tricolori Velivoli e Pattuglie Acrobatiche presenti al 60° Anniversario AM HH-101A HH-139A TH-500 C-27J – RSV T-346A – RSV Eurofighter F-2000A – RSV G-550 CAEW KC-767A C-130J Formazione Legend T6 Texan Fiat G-46 MB326K MB326E SF-260EA S-208M MB-339A MB-339CD T-346A AMX Tornado F35-A F35-B Red Devils (Belgio) Orlik ...

Advertising

Radio1Rai : ??#FrecceTricolori60 La PAN, Pattuglia Acrobatica Nazionale, celebra i 60 anni. Alle 12.30, all'aeroporto di Rivolto… - Radio1Rai : ??#FrecceTricolori60 Scorta d'eccezione per il presidente #Mattarella: in volo su un Airbus A319, il Capo dello Stat… - tonylive1978 : RT @Radio1Rai: ??#FrecceTricolori60 Scorta d'eccezione per il presidente #Mattarella: in volo su un Airbus A319, il Capo dello Stato sarà 'i… - tonylive1978 : RT @Radio1Rai: ??#FrecceTricolori60 La PAN, Pattuglia Acrobatica Nazionale, celebra i 60 anni. Alle 12.30, all'aeroporto di Rivolto, l'air s… - CianGaia : RT @Radio1Rai: ??#FrecceTricolori60 La PAN, Pattuglia Acrobatica Nazionale, celebra i 60 anni. Alle 12.30, all'aeroporto di Rivolto, l'air s… -