Le Frecce tricolori festeggeranno il loro 60 anniversario a Rivolto

Leggi su udine20

(Di sabato 18 settembre 2021) Tutto il sistema Regione – volontari della Protezione civile, ma anche turismo, servizi informatici e altre competenze – sono a disposizione del 60modelle, un compleanno importante e una manifestazione di popolo, che chiede alle istituzioni un ulteriore sforzo per rendere l’organizzazione in tempo di pandemia rispettosa delle regole e quindi sicura.È quanto ha sottolineato il vicegovernatore con delega alla Protezione civile alla presentazione che la Prefettura di Udine ha svolto assieme ai vertici del 2° Stormo diper illustrare le misure logistiche e organizzative adottate per l’Air ...