Juventus, si lavora per il rinnovo di Cuadrado (Di sabato 18 settembre 2021) In attesa di risolvere la questione Dybala la Juventus vuole blindare un altro giocatore chiave della rosa: a ottobre è infatti prevista la firma di Juan Cuadrado. L'esterno colombiano, pedina insostituibile ormai da anni per tutti gli allenatori che si sono succeduti sulla panchina bianconera, tra qualche settimana metterà la sua firma sul nuovo contratto con scadenza prevista nel 2023. Per lui prolungamento di un anno. Una scelta logica da parte della società per un giocare che ha dimostrato ampiamente la sua importanza in campo ma anche all'interno dello spogliatoio.

