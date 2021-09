Juventus, il rinnovo di Dybala entro fine mese (Di sabato 18 settembre 2021) In casa Juventus è sempre aperta la complicata questione sul rinnovo di Paulo Dybala. Il numero 10 argentino va in scadenza a giugno 2022 e i Bianconeri vorrebbero chiudere in fretta questa telenovela che ha già creato fin troppi malcontenti. La società è intenzionata a trovare l’accordo definitivo entro la fine di settembre. È previsto, infatti, un nuovo incontro nei prossimi giorni con l’entourage del giocatore. Da entrambe le parti c’è fiducia e ottimismo per l’esito della trattativa, vista anche l’importanza che l’attaccante riveste nei piano tattici di mister Allegri. Leggi su footdata (Di sabato 18 settembre 2021) In casaè sempre aperta la complicata questione suldi Paulo. Il numero 10 argentino va in scadenza a giugno 2022 e i Bianconeri vorrebbero chiudere in fretta questa telenovela che ha già creato fin troppi malcontenti. La società è intenzionata a trovare l’accordo definitivoladi settembre. È previsto, infatti, un nuovo incontro nei prossimi giorni con l’entourage del giocatore. Da entrambe le parti c’è fiducia e ottimismo per l’esito della trattativa, vista anche l’importanza che l’attaccante riveste nei piano tattici di mister Allegri.

Advertising

romeoagresti : Non solo #Dybala, la #Juventus sta lavorando a un altro rinnovo e punta ad arrivare all’intesa totale entro ottobre… - tuttosport : #Dybala, da domani ogni giorno è buono per il rinnovo di contratto ?? - CMaur31 : RT @LeonettiFrank: Dybala e il rinnovo con la Juventus.... Si avvicina il momento dell'annuncio - LeonettiFrank : Dybala e il rinnovo con la Juventus.... Si avvicina il momento dell'annuncio - Fabio64535537 : RT @mirkonicolino: (#Tuttosport) Venerdì l'agente di #Dybala e la #Juventus hanno gettato le basi per il rinnovo di contratto. Nel prossimo… -