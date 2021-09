Dopo il super - Green pass nell' agenda d' autunno di Draghi c' è la riforma del fisco

(Di sabato 18 settembre 2021)l'approvazione dell'allargamento del certificato verde il premier guarda alle prossime riforme. in cima c'e' la complessa questione della legge delega fiscale. Ma tutto slitterà probabilmente a ...

Advertising

EzioMorassutti : RT @PaoloBorg: Dopo l'annuncio del Super Green Pass più 35% di prime dosi Conferma che la strada è quella giusta nonostante pure Prodi si i… - Annika593482531 : RT @alesfree79: @barbarab1974 Il giorno dopo c'era la votazione del 'super greenkazz'.. una notizia del genere avrebbe creato dei problemi… - Maxillo73 : RT @PaoloBorg: Dopo l'annuncio del Super Green Pass più 35% di prime dosi Conferma che la strada è quella giusta nonostante pure Prodi si i… - the_mindflayer : RT @marco_heffler: Ieri, discutendo con una no-vax super convinta su Instagram, ho avuto la conferma di un problema che va oltre la compren… - ilpanich : RT @marco_heffler: Ieri, discutendo con una no-vax super convinta su Instagram, ho avuto la conferma di un problema che va oltre la compren… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo super

Liberoquotidiano.it

...vi ha fatto vincere Coppa Italia eCoppa, poi ha rivoluto, quasi per scusarsi, Massimiliano Allegri firmandogli un mega contratto quadriennale di 9 milioni di Euro netti a stagione ed ora...Intanto il green pass è stato già rinominato 'green pass'. Il certificato verde nasce per ... Il green pass è disponibile15 giorni dalla prima dose, nell'immediato in seguito alla seconda ...Aprono la giornata delle semifinali della Supercoppa italiana 2021 alla Unipol Arena di Bologna la Happy Casa Brindisi e l' A/X Armani Exchange Milano con palla a due alle ore 18:00 ...Una grande reazione nel secondo tempo fino a sfiorare la vittoria finale. La Happy Casa Brindisi mette grande paura alla favorita Mil ...