Caso sottomarini diventa crisi diplomatica | Parigi richiama ambasciatori da Usa e Australia

Advertising

TheItalianTimes : ?? I SOTTOMARINI Il caso #Aukus e i #sottomarini, cancellato il vertice #Francia-#RegnoUnito. #Biden, chiede un coll… - chojin00 : Bandiera #Australia #Sottomarini #Francia #uk Così a caso direi che il messaggio subliminale forse a #Macron arri… - davidvienne31 : RT @MediasetTgcom24: Caso sottomarini, Canberra: l'Australia è stata onesta con la Francia #australia - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Caso sottomarini, Canberra: l'Australia è stata onesta con la Francia #australia - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Caso sottomarini, Canberra: l'Australia è stata onesta con la Francia #australia -

Ultime Notizie dalla rete : Caso sottomarini

TGCOM

IlAukus ha seminato il gelo in Europa la scorsa settimana. I francesi hanno appreso dai media che l'Australia aveva stracciato l'accordo sui, preferendo quelli nucleari prodotti ...... sostiene invece che "da un lato, la commessa di nuovisotto l'Aukus mette in evidenza ... e in questoa spese di un vicino europeo, quello con cui ci sono state le maggiori tensioni. ...La presidente della Commissione Ue alla Cnn: "La Francia è stata trattata in modo inaccettabile". Biden offre la pace: sì ai visti turistici Usa per gli europei vaccinati ...Dopo l'accordo tra Washington, Londra e Canberra sulla fornitura di sottomarini che ha portato alla cancellazione del contratto da 56 miliardi con Parigi, il premier inglese tenta di ricucire lo strap ...