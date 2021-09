Amministrative a Milano: scoppia il caso Bernardo nel centrodestra (Di sabato 18 settembre 2021) Il candidato sindaco chiede fondi ai partiti della coalizione che lo sostiene, altrimenti - minaccia - lascio tutto. Ma poi ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 18 settembre 2021) Il candidato sindaco chiede fondi ai partiti della coalizione che lo sostiene, altrimenti - minaccia - lascio tutto. Ma poi ...

Advertising

DSantanche : .@FratellidItalia oggi in piazza Duomo a #Milano per sostenere il candidato del #centrodestra Bernardo alle amminis… - carlosibilia : Dopo il disastro di Fukushima e il risultato plebiscitario del referendum anti-nucleare del 2011, oggi Salvini come… - old_marlet : Speriamo che ciò avvenga in tutti i comuni dove si svolgeranno le prosdime elezioni amministrative, Speriamo che ci… - dukana2 : RT @Max_Mainardi: Il vero candidato della destra alle amministrative di #Milano è @BeppeSala, non certo il “Pistòla” con la pistola. Candid… - alegio957 : RT @alegio957: Buona domenica #clamoroso amministrative Milano. Il Centrodestra scarica #Bernardo dopo ultimi sondaggi e candida direttamen… -