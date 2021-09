Test Medicina, ecco i risultati: ogni candidato potrà scoprire il suo (Di venerdì 17 settembre 2021) Per risalire al proprio risultato bisogna ricordare il codice alfanumerico della coppia di etichette che, il giorno della prova, sono state applicate sul foglio delle risposte e sulla scheda anagrafica Leggi su repubblica (Di venerdì 17 settembre 2021) Per risalire al proprio risultato bisogna ricordare il codice alfanumerico della coppia di etichette che, il giorno della prova, sono state applicate sul foglio delle risposte e sulla scheda anagrafica

Advertising

_MCMXXVII_ : @oliviasdani Pazzesco, io ho fatto il test di medicina e invece non c’erano proprio le risposte giuste tra le opzioni - ElisirTv : 'In arrivo vaccini contro i batteri antibiotico resistenti'. Tirelli, test avanzati. Cavaleri (Ema),verso terapie i… - robertosabatin4 : @mariamacina @AlvisiConci Un mio amico medico un giorno si lamentava perchè sua figlia, pur essendo sua figlia!!, d… - lnotarantonio : @clodraiola Se per fare il test di ingresso a medicina o ad altre università occorre prepararsi a corsi privati a s… - ProLogicPlc : @puntopinto @MedBunker Provo la stessa sensazione anch’io. Forse perché associo le persone vaccinate o che comunque… -