Nulla da fare chiude lo stabilimento della Riello di Villanova, a casa 71 lavoratori (Di venerdì 17 settembre 2021) Pescara - Un intervento del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, affinché "venga convocato quanto prima un tavolo di confronto tra le parti sociali, la proprietà aziendale e le istituzioni locali, e, in particolare, venga compiuto ogni sforzo per individuare soluzioni alternative alla chiusura nell'ottica di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali, in considerazione dell'importanza che lo stabilimento produttivo riveste per il territorio". Lo chiede il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio a proposito dell'annunciata chiusura dello stabilimento Riello di Villanova di Cepagatti (Pescara) e del licenziamento di 71 lavoratori. In una lettera al ministro, Marsilio, ricordando che la società ha deciso di delocalizzare la produzione in Polonia, sottolinea ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 17 settembre 2021) Pescara - Un intervento del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, affinché "venga convocato quanto prima un tavolo di confronto tra le parti sociali, la proprietà aziendale e le istituzioni locali, e, in particolare, venga compiuto ogni sforzo per individuare soluzioni alternative alla chiusura nell'ottica di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali, in considerazione dell'importanza che loproduttivo riveste per il territorio". Lo chiede il presidenteRegione Abruzzo Marco Marsilio a proposito dell'annunciata chiusura dellodidi Cepagatti (Pescara) e del licenziamento di 71. In una lettera al ministro, Marsilio, ricordando che la società ha deciso di delocalizzare la produzione in Polonia, sottolinea ...

Advertising

ladyonorato : Al solito, su certi giornali si trovano solo menzogne costruite ad arte per fare propaganda filogovernativa… nessun… - FBiasin : Alla #Rai rompiamo le scatole perché è vecchia e quando prova a fare la giovane le rompiamo le balle perché prova a… - DantiNicola : Grida di odio che si spingono fino all'eliminazione fisica. Il Fatto Quotidiano con tanto di testimonial a fare da… - Sgrosalv80 : @James41725853 @oidonos @prenderelebola @RiccardoIM1 @86_longo @_enz29 Che a Cagliari non sia successo nulla non vu… - CLOXDSX_ : RT @giost91: sono incazzata per liam, merita di più. la platea al concerto era praticamente zitta e seduta a fare nulla e si sono pure perm… -