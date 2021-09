La risoluzione del Consiglio d’Europa su discriminazione e vaccini non è vincolante per gli Stati (Di venerdì 17 settembre 2021) Il 13 settembre 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che contiene un testo dove si legge: «risoluzione 2361 (2021) del Consiglio d’Europa L’articolo 7.3.1 statuisce che gli Stati devono “assicurarsi che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno è politicamente, socialmente o altrimenti sottoposto a pressione per farsi vaccinare, se non desiderano farlo da soli”. L’art. 7.3.2 raccomanda ai Paesi membri di “garantire che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato, a causa di possibili rischi per la salute o per non voler essere vaccinato”».L’immagine è ... Leggi su facta.news (Di venerdì 17 settembre 2021) Il 13 settembre 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che contiene un testo dove si legge: «2361 (2021) delL’articolo 7.3.1 statuisce che glidevono “assicurarsi che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno è politicamente, socialmente o altrimenti sottoposto a pressione per farsi vaccinare, se non desiderano farlo da soli”. L’art. 7.3.2 raccomanda ai Paesi membri di “garantire che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato, a causa di possibili rischi per la salute o per non voler essere vaccinato”».L’immagine è ...

