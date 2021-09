Honda HR-V e | HEV - Tutti i dettagli su prezzi e allestimenti

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 17 settembre 2021) Laha annunciato idella HR-V e:HEV: in Italia, sarà possibile acquistare la Suv ibrida con un listino a partire da 30.900 euro, con le prime consegne programmate a febbraio 2022. La Casa giapponese propone però un prezzo di lancio più basso, di 26.400 euro, scontato grazie a bonus fino a 4.500 euro (3.000 di contributo della Casa più 1.500 di incentivi statali in caso di rottamazione) previsti. Per i primi 500 clienti, poi, in omaggio c'è il Privilege Pack, con tre anni di manutenzione gratuita e otto anni di garanzia e:HEV. Tre versioni, un solo powertrain full hybrid. La HR-V è stata totalmente ripensata introducendo un design di nuova concezione, interni dall'approccio funzionale e minimalista e una unica motorizzazione full hybrid da 131 CV. La Suv è capace di consumi medi di 5,4 l/100 km ed emissioni di CO2 pari a 122 g/km nel ciclo ...