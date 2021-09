Fratelli d’Italia. Sorelle del vento (Di venerdì 17 settembre 2021) Come Marcell Jacobs. Più di lui. Giochi Olimpici e Giochi Paralimpici. Vittorie, medaglie, sorrisi, lacrime e abbracci. Fratelli d’Italia. L’inno di Mameli che risuona. Il Tricolore che si innalza, più alto di tutti. I 100 metri piani. I 100 metri categoria T63, atleti che competono con protesi a un arto. Record del Mondo. Uomini e donne. Uomini che fanno la storia. Donne che sono storia. Che vanno veloci. Che sfidano il tempo. Sorelle del vento. I Giochi paralimpici di Tokyo, una spedizione trionfale per lo sport italiano. I 100 mt. La specialità regina dell’atletica. Ambra Sabatini, 19enne originaria di Livorno e residente a Porto Ercole. Con 14?11 realizza il record del mondo. E’ medaglia d’oro. Martina Caironi, 31enne originaria di Alzano Lombardo e residente a Bologna. Con 14?46 è medaglia ... Leggi su distantimaunite (Di venerdì 17 settembre 2021) Come Marcell Jacobs. Più di lui. Giochi Olimpici e Giochi Paralimpici. Vittorie, medaglie, sorrisi, lacrime e abbracci.. L’inno di Mameli che risuona. Il Tricolore che si innalza, più alto di tutti. I 100 metri piani. I 100 metri categoria T63, atleti che competono con protesi a un arto. Record del Mondo. Uomini e donne. Uomini che fanno la storia. Donne che sono storia. Che vanno veloci. Che sfidano il tempo.del. I Giochi paralimpici di Tokyo, una spedizione trionfale per lo sport italiano. I 100 mt. La specialità regina dell’atletica. Ambra Sabatini, 19enne originaria di Livorno e residente a Porto Ercole. Con 14?11 realizza il record del mondo. E’ medaglia d’oro. Martina Caironi, 31enne originaria di Alzano Lombardo e residente a Bologna. Con 14?46 è medaglia ...

