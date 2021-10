Come e dove fare la rinuncia all’eredità? (Di venerdì 17 settembre 2021) La rinuncia all’eredità è una decisione molto personale che dovrebbe essere presa valutando moltissimi fattori. Non per ultimi la nostra situazione psicologica ed economica. Molto spesso, infatti, la decisione di non avere nulla a che fare con il de cuius (ossia il familiare o la persona stretta che è venuta a mancare), si accompagna a questioni che vanno ben al di là dell’aspetto economico. Basti pensare, ad esempio, ad un figlio che non vuole avere con sé ricordi di un genitore che non è mai stato presente. Per citare un caso. Esistono altre situazioni, invece, che vedono Come protagonista un defunto pieno di debiti. Anche in questo caso, dopo attenta e minuziosa analisi della situazione, l’erede potrebbe decidere di percorrere la strada della rinuncia all’eredità per tutelare ... Leggi su mammashoponline (Di venerdì 17 settembre 2021) Laè una decisione molto personale che dovrebbe essere presa valutando moltissimi fattori. Non per ultimi la nostra situazione psicologica ed economica. Molto spesso, infatti, la decisione di non avere nulla a checon il de cuius (ossia il familiare o la persona stretta che è venuta a mancare), si accompagna a questioni che vanno ben al di là dell’aspetto economico. Basti pensare, ad esempio, ad un figlio che non vuole avere con sé ricordi di un genitore che non è mai stato presente. Per citare un caso. Esistono altre situazioni, invece, che vedonoprotagonista un defunto pieno di debiti. Anche in questo caso, dopo attenta e minuziosa analisi della situazione, l’erede potrebbe decidere di percorrere la strada dellaper tutelare ...

