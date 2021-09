Advertising

infoitscienza : Chi è Jared Isaacman, il miliardario americano che guida la missione Inspiration4 di SpaceX - infoitscienza : Chi è Jared Isaacman, il miliardario americano che guida la missione Inspiration4 di SpaceX - CorriereQ : Chi è Jared Isaacman, il miliardario americano che guida la missione Inspiration4 di SpaceX - YVES_49 : RT @LaStampa: Chi è Jared Isaacman, il miliardario americano che guida la missione Inspiration4 di SpaceX - LaStampa : Chi è Jared Isaacman, il miliardario americano che guida la missione Inspiration4 di SpaceX -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Jared

La Repubblica

... geologa, respinta in una selezione di astronauti della Nasa, divulgatrice scientifica; e...sarebbe Homo Caelestis? Si tratta, naturalmente, di una provocatoria invenzione di Ghidini: ...Si chiamaIsaacman, è appassionato di aviazione, ha 38 anni ed è lui il miliardario americano a capo della missione Inspiration4 di SpaceX che, per la prima volta nella storia, ha lanciato nello spazio ...Il 15 settembre 2021 alle 0re 20.02 locali è partita dal Kennedy Space Center in Florida Inspiration4, la prima missione orbitale al mondo con un equipaggio interamente civile. L'equipaggio è composto ...Ha fondato la società di pagamenti digitali Shift4 Payments, che tuttora guida e lo ha reso ricco, e il gruppo militare privato ...