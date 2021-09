Hunter Schafer e il look alieno del Met Gala: come ricrearlo? (Di giovedì 16 settembre 2021) Life&People.it Il look di Hunter Schafer al Met Gala 2021 è stato senza ombra di dubbio uno dei più particolari, persino un po’ bizzarri potremmo dire, dell’ultima edizione dell’evento. La manifestazione, tornata quest’anno dopo lo stop forzato nel 2020 causa Covid, è come sempre un’occasione per ammirare outfit particolarissimi sfoggiati dai VIP statunitensi, compresi quelli decisamente fuori dagli schemi. Il look di Hunter Schafer al Met Gala 2021 ce lo ricorderemo a lungo. Per l’occasione, la star della chiacchieratissima serie ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 16 settembre 2021) Life&People.it Ildial Met2021 è stato senza ombra di dubbio uno dei più particolari, persino un po’ bizzarri potremmo dire, dell’ultima edizione dell’evento. La manifestazione, tornata quest’anno dopo lo stop forzato nel 2020 causa Covid, èsempre un’occasione per ammirare outfit particolarissimi sfoggiati dai VIP statunitensi, compresi quelli decisamente fuori dagli schemi. Ildial Met2021 ce lo ricorderemo a lungo. Per l’occasione, la star della chiacchieratissima serie ...

Advertising

runeofzireael : Ma in che senso ho sognato di stare insieme ad Hunter Schafer - fragilsarcasm : RT @llyfrausandrain: ho finalmente visto euphoria per Zendaya e sono finita per innamorarmi di Hunter Schafer - giunavyechelon : RT @llyfrausandrain: ho finalmente visto euphoria per Zendaya e sono finita per innamorarmi di Hunter Schafer - onvlysofi : RT @llyfrausandrain: ho finalmente visto euphoria per Zendaya e sono finita per innamorarmi di Hunter Schafer - jvstsarah_ : RT @llyfrausandrain: ho finalmente visto euphoria per Zendaya e sono finita per innamorarmi di Hunter Schafer -