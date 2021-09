‘Per le vie del Paradiso’, l’esordio cinematografico di Giuseppe Gimmi. Una dichiarazione d’amore al cinema di Fellini e Sorrentino (Di mercoledì 15 settembre 2021) Giuseppe Gimmi ha 24 anni ed è di Fasano. L'anno scorso ha frequentato un corso di sceneggiatura presso lo "Spazio tempo" di Bari. La trama del film è la seguente. Per le vie del Paradiso è la storia di un ragazzo pugliese nelle campagne degli anni settanta. Il ventenne Tonino Bianco è un contadino alle prese con il duro mestiere della terra. Una mattina Tonino si reca in una chiesa del territorio e mentre a passo lento si avvicina verso una tela, viene catapultato in una realtà diversa, simile al mondo dei sogni, dove immagina, di abbracciare attraverso un ricordo suo padre Tommaso, scomparso per una grave malattia. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità. Leggi su 900letterario (Di mercoledì 15 settembre 2021)ha 24 anni ed è di Fasano. L'anno scorso ha frequentato un corso di sceneggiatura presso lo "Spazio tempo" di Bari. La trama del film è la seguente. Per le vie del Paradiso è la storia di un ragazzo pugliese nelle campagne degli anni settanta. Il ventenne Tonino Bianco è un contadino alle prese con il duro mestiere della terra. Una mattina Tonino si reca in una chiesa del territorio e mentre a passo lento si avvicina verso una tela, viene catapultato in una realtà diversa, simile al mondo dei sogni, dove immagina, di abbracciare attraverso un ricordo suo padre Tommaso, scomparso per una grave malattia. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari,, politica, attualità.

Advertising

siamo_la_Roma : ???? #Mourinho si concede una passeggiata a #Zaporizzja ?? Ma viene riconosciuto dai tifosi locali! ?? Ecco il VIDE… - Paola7460 : RT @Parola_di_Gesu: CEI Salmi 119:3 Non commette ingiustizie, cammina per le sue vie. - AngyKenobi : @and_we_go Mi sono informata e sono davvero innorridita. Spero che i soggetti prendano in mano la situazione per vie legali - matteoientile : RT @VlnN94: Che bello il dibattito calcistico in Italia. Ieri è finita 1-0 quindi Allegri fenomeno. Però se Havertz la pareggia al 95' Al… - popibonnici : @CucchiRiccardo La conquista di una vetta non deve per forza passare attraverso le vie più difficili. Altrimenti in… -