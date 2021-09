Porsche - Blume: gli e-Fuel salveranno i motori endotermici (Di lunedì 13 settembre 2021) Per decarbonizzare il mondo dei trasporti non basta elettrificare le flotte, ma servono anche soluzioni alternative come i carburanti sintetici. Ne è convinto l'amministratore delegato della Porsche, Oliver Blume, che, in occasione della cerimonia di inaugurazione del Porsche Experience Center all'Autodromo di Franciacorta (in provincia di Brescia), ha illustrato uno dei cardini delle strategie varate dalla Casa di Zuffenhausen per raggiungere la carbon neutrality "entro il 2030". Il costruttore, infatti, sta procedendo lungo "un doppio binario": l'elettrificazione della gamma da una parte e lo sviluppo degli e-Fuel dall'altra. Il contesto. Le dichiarazioni del manager tedesco, raccolte da Quattroruote all'inaugurazione dell'Experience Center, vanno lette nell'attuale dibattito sul possibile divieto alla vendita di ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 13 settembre 2021) Per decarbonizzare il mondo dei trasporti non basta elettrificare le flotte, ma servono anche soluzioni alternative come i carburanti sintetici. Ne è convinto l'amministratore delegato della, Oliver, che, in occasione della cerimonia di inaugurazione delExperience Center all'Autodromo di Franciacorta (in provincia di Brescia), ha illustrato uno dei cardini delle strategie varate dalla Casa di Zuffenhausen per raggiungere la carbon neutrality "entro il 2030". Il costruttore, infatti, sta procedendo lungo "un doppio binario": l'elettrificazione della gamma da una parte e lo sviluppo degli e-dall'altra. Il contesto. Le dichiarazioni del manager tedesco, raccolte da Quattroruote all'inaugurazione dell'Experience Center, vanno lette nell'attuale dibattito sul possibile divieto alla vendita di ...

