“È il sesso, bellezza! Ma se sei donna e ne parli, vali un po’ meno” (Di venerdì 10 settembre 2021) Lavoro con il corpo. E lo mostro. Sono un’attrice e performer burlesque. E la domanda che mi viene fatta più spesso è: “Cosa ne pensa tuo marito del tuo lavoro?”. È il sesso bellezza!, progetto di Giulia Di Quilio, attrice e performer burlesque con il nome d’arte Vesper Julie sarà disponibile dal 15 settembre 2021 come podcast, sulle piattaforme Spotify, ApplePodcast e GooglePodcast, e come vodcast su YouTube. Nell’attesa, dopo l’annuncio più di un uomo, con fare paternalistico, si è sentito in dovere di avvertire Di Quilio che uscire con un progetto autobiografico che promette di raccontare “i bisogni, le fantasie, i desideri sessuali di una quarantenne fuori dagli schemi: mamma e performer burlesque, fedele e traditrice sfrontata e insicura allo stesso tempo…” significa andare per “terreni scivolosi”, “giocare con il fuoco”… “Poi cosa ti aspetti?”. A ... Leggi su robadadonne (Di venerdì 10 settembre 2021) Lavoro con il corpo. E lo mostro. Sono un’attrice e performer burlesque. E la domanda che mi viene fatta più spesso è: “Cosa ne pensa tuo marito del tuo lavoro?”. È il, progetto di Giulia Di Quilio, attrice e performer burlesque con il nome d’arte Vesper Julie sarà disponibile dal 15 settembre 2021 come podcast, sulle piattaforme Spotify, ApplePodcast e GooglePodcast, e come vodcast su YouTube. Nell’attesa, dopo l’annuncio più di un uomo, con fare paternalistico, si è sentito in dovere di avvertire Di Quilio che uscire con un progetto autobiografico che promette di raccontare “i bisogni, le fantasie, i desideri sessuali di una quarantenne fuori dagli schemi: mamma e performer burlesque, fedele e traditrice sfrontata e insicura allo stesso tempo…” significa andare per “terreni scivolosi”, “giocare con il fuoco”… “Poi cosa ti aspetti?”. A ...

GelicageC : Anche stare assieme distesi nel letto a parlare e accarezzarsi per ore ha la sua bellezza e importanza. Più del sesso. Almeno per me. - TransSlutPepper : RT @mikebostonbuddy: Che bellezza! #sessoitaliano #sesso - EmilioRavizza : Ogni tanto mi arrivano, non cercati, video porno piuttosto che incitamenti ad azioni di vario tipo di natura sessua… - djpaul_incazza : In questi 2 giorni di voto, dona, o Signore, luce, gioia e amore all'Italia ! Grazie. #bellezza #amore #rispetto… - auria_catello : RT @FLoyakono: L'uomo inganna la donna facendole dei complimenti sulla sua bellezza e la donna lo prende in giro con il sesso. Si esce mai… -