Mariasole Pollio non potrà più andare al Festival di Venezia, ecco il motivo! (Di venerdì 3 settembre 2021) L’abbiamo vista sul palco di Battiti Live insieme a Elisabetta Gregoraci, la giovanissima Mariasole Pollio, ma qualcuno la ricorda nelle vesti Sofia nella serie Don Matteo e nel 2018 in una parte nel cast del film Se son rose di Leonardo Pieraccioni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MSP (@Mariasole Pollio) Un’assenza annunciata E avremmo dovuto vederla anche al Festival del Cinema di Venezia in quanto tra i protagonisti del film La Regina di Cuori, ma come lei stessa ha annunciato sul suo profilo sarà assente a causa di motivi di salute: ho un infezione da curare che ringraziando Dio non è niente di grave (mi sento fortunatissima a poter scrivere così) ma con sé mi sta portando un po’ di sintomi, e ho bisogno di ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 3 settembre 2021) L’abbiamo vista sul palco di Battiti Live insieme a Elisabetta Gregoraci, la giovanissima, ma qualcuno la ricorda nelle vesti Sofia nella serie Don Matteo e nel 2018 in una parte nel cast del film Se son rose di Leonardo Pieraccioni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MSP (@) Un’assenza annunciata E avremmo dovuto vederla anche aldel Cinema diin quanto tra i protagonisti del film La Regina di Cuori, ma come lei stessa ha annunciato sul suo profilo sarà assente a causa di motivi di salute: ho un infezione da curare che ringraziando Dio non è niente di grave (mi sento fortunatissima a poter scrivere così) ma con sé mi sta portando un po’ di sintomi, e ho bisogno di ...

