VIDEO Sinner-McDonald 2-1, highlights Finale ATP Washington: l’italiano vince sul cemento americano (Di lunedì 9 agosto 2021) Jannik Sinner ha sconfitto lo statunitense Mackenzie McDonald in tre set e ha così conquistato il torneo ATP 500 di Washington, tornando al successo dopo un breve periodo di criticità agonistica e dopo aver rinunciato alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il tennista italiano si è imposto col punteggio di 7-5, 4-6, 7-5 in 2 ore e 54 minuti di gioco, riuscendo ad alzare meritatamente al cielo il trofeo. Il nostro portacolori ha portato a casa 500 punti ed è entrato nella top-15 del ranking ATP per la prima volta in carriera, rigettandosi anche nella lotta per la qualificazione alle ATP Finals. L’altoatesino ha piazzato un micidiale break proprio ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 agosto 2021) Jannikha sconfitto lo statunitense Mackenziein tre set e ha così conquistato il torneo ATP 500 di, tornando al successo dopo un breve periodo di criticità agonistica e dopo aver rinunciato alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il tennista italiano si è imposto col punteggio di 7-5, 4-6, 7-5 in 2 ore e 54 minuti di gioco, riuscendo ad alzare meritatamente al cielo il trofeo. Il nostro portacolori ha portato a casa 500 punti ed è entrato nella top-15 del ranking ATP per la prima volta in carriera, rigettandosi anche nella lotta per la qualificazione alle ATP Finals. L’altoatesino ha piazzato un micidiale break proprio ...

