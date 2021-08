VIDEO – Che sfigati i tifosi dell’Ascoli: “Odio Napoli” tra le famiglie in festa (Di lunedì 9 agosto 2021) L’amichevole Napoli-Ascoli sarà ricordata anche per quella stupidaggine dei tifosi bianconeri che cantano “Odio Napoli”. Vergognoso l’atteggiamento dei tifosi dell’Ascoli. Durante il secondo tempo sono saliti sugli spalti, nel settore ospiti, gli ultras dell’Ascoli che hanno iniziato a cantare “Odio Napoli” e “Chi non salta è napoletano” tra i fischi dei tifosi partenopei. Dal vocabolario Treccani si legge che sfigato ha come significato: privo di attrattive, di fascino, insignificante. Sono questi gli aggettivi giusti per ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 9 agosto 2021) L’amichevole-Ascoli sarà ricordata anche per quella stupidaggine deibianconeri che cantano “”. Vergognoso l’atteggiamento dei. Durante il secondo tempo sono saliti sugli spalti, nel settore ospiti, gli ultrasche hanno iniziato a cantare “” e “Chi non salta è napoletano” tra i fischi deipartenopei. Dal vocabolario Treccani si legge che sfigato ha come significato: privo di attrattive, di fascino, insignificante. Sono questi gli aggettivi giusti per ...

Advertising

borghi_claudio : Quando dico che dobbiamo fare asse con I francesi (ma quelli giusti)... grazie a @f_philippot per il pensiero.… - Eurosport_IT : Tokyo saluta le Olimpiadi così, che bello ????? #Tokyo2020 | #ClosingCeremony - Eurosport_IT : BRAVISSIME RAGAZZE, SIETE NELLA STORIA! ?????? Maurelli, Duranti, Mogurean, Centofanti e Santandrea riportano all'It… - iwasfineym : RT @Stay_3Macha: Se non trovi una ragione per vivere, lascia che la diventi io. Se non comprendi il significato della vita, sarò io il sign… - niallsdarIing : niall dice che è ancora presto per rilasciare nuova musica io: -