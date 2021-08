Vendevano Green pass falsi. La Polizia blocca 32 canali Telegram con migliaia di iscritti. Perquisizioni in diverse città. Tra gli indagati ci sono anche minorenni (Di lunedì 9 agosto 2021) La Polizia di Stato sta eseguendo una vasta operazione di contrasto al commercio online di falsi certificati Green pass. Gli utenti venivano attratti con messaggi del seguente tenore: “ciao, ti spiego brevemente come funziona. attraverso i dati che ci fornisci (nome e cognome, residenza, codice fiscale e data di nascita) una dottoressa nostra collaboratrice compila un certificato vaccinale e (quindi si, risulti realmente vaccinato per lo stato) e da lì in Green pass”. Gli investigatori del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma, Milano e Bari, con il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 9 agosto 2021) Ladi Stato sta eseguendo una vasta operazione di contrasto al commercio online dicertificati. Gli utenti venivano attratti con messaggi del seguente tenore: “ciao, ti spiego brevemente come funziona. attraverso i dati che ci fornisci (nome e cognome, residenza, codice fiscale e data di nascita) una dottoressa nostra collaboratrice compila un certificato vaccinale e (quindi si, risulti realmente vaccinato per lo stato) e da lì in”. Gli investigatori del ServizioPostale e delle Comunicazioni di Roma, Milano e Bari, con il ...

