Vangelo e parola del giorno, lunedì 9 agosto 2021 (Di lunedì 9 agosto 2021) In questa rubrica giornaliera vi proponiamo la meditazione con il Vangelo del giorno, lunedì 9 agosto 2021. Meditiamo insieme La redazione di Zon.it fornisce ai propri lettori, in maniera quotidiana, la Lettura del giorno ed il Vangelo del giorno. LETTURA DEL giorno Dal libro del profeta OsèaOs 2,16b.17b.21-22 Così dice il Signore:«Ecco, la condurrò nel desertoe parlerò al suo cuore.Là mi risponderàcome nei giorni della sua giovinezza,come quando uscì dal paese d’Egitto.Ti farò mia sposa per sempre,ti farò mia sposanella ... Leggi su zon (Di lunedì 9 agosto 2021) In questa rubrica giornaliera vi proponiamo la meditazione con ildel. Meditiamo insieme La redazione di Zon.it fornisce ai propri lettori, in maniera quotidiana, la Lettura deled ildel. LETTURA DELDal libro del profeta OsèaOs 2,16b.17b.21-22 Così dice il Signore:«Ecco, la condurrò nel desertoe parlerò al suo cuore.Là mi risponderàcome nei giorni della sua giovinezza,come quando uscì dal paese d’Egitto.Ti farò mia sposa per sempre,ti farò mia sposanella ...

Advertising

bettytheacubi : 4 Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di pane soltanto vivrà l’uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di… - josetorija_2 : @Pontifex_it Relazione con #VangeloDiOggi #Vangelo secondo Giovanni 1 [1] In principio era il Verbo, il Verbo era… - InfoRivetti : Se non si mangia non si vive, la vita regredisce e muore. Prendete e mangiate. Cioè: vivete! Nutrite la vostra vita… - josetorija_2 : @Pontifex_it #VangeloDiOggi 'E quando mi dite: dacci questo pane vivente' #Bibbia Dt8,3 'capire che l'uomo non vi… - josetorija_2 : @Pontifex_it #VangeloDiOggi #Vangelo #domenica 'Io sono questo #pane* della vita. Chiunque viene a me non avrà… -