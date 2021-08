Vaccino Covid | Figliuolo punta sui giovani | ecco il piano per immunizzare gli adolescenti

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 9 agosto 2021) Il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus ha spiegato che l’obiettivo è coinvolgere la fascia 12-19 anni “anche in modo attivo e mirato, con iniziative quali corsie preferenziali presso gli hub senza prenotazioni” e grazie a “figure importanti come i medici di base, i pediatri di libera scelta e i farmacisti”