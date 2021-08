Vaccino ai giovani, l'immunologa: "Il rischio è più basso degli antibiotici, proteggete i vostri figli" (Di lunedì 9 agosto 2021) Il Vaccino agli adolescenti? Bando alle attese, bisogna farlo subito. Lo sostiene, in un’intervista al Corriere della Sera, la pediatra e immunologa Chiara Azzari. L’esperta tranquillizza chi teme i rischi e mette in guardia dagli effetti che il Covid può avere per i più giovani: “Non è così lieve”, assicura. Si sono verificati dei casi, estremamente rari, di miocardite nei giovani dopo il Vaccino. La dottoressa sottolinea il fatto che si tratta di meno di un caso su un milione e che comunque si tratta di una situazione che si può risolvere anche senza ricovero, con degli antinfiammatori. ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 9 agosto 2021) Ilagli adolescenti? Bando alle attese, bisogna farlo subito. Lo sostiene, in un’intervista al Corriere della Sera, la pediatra eChiara Azzari. L’esperta tranquillizza chi teme i rischi e mette in guardia dagli effetti che il Covid può avere per i più: “Non è così lieve”, assicura. Si sono verificati dei casi, estremamente rari, di miocardite neidopo il. La dottoressa sottolinea il fatto che si tratta di meno di un caso su un milione e che comunque si tratta di una situazione che si può risolvere anche senza ricovero, conantinfiammatori. ...

