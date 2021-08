Usa Si dimette il braccio destro di Cuomo | Melissa DeRosa

(Di lunedì 9 agosto 2021) Secondo il rapporto della procuratrice generale che accusadi molestie sessuali,avrebbe guidato gli sforzi del governatore per cercare di coprire i fatti

Secondo il rapporto della procuratrice generale che accusa Cuomo di molestie sessuali, DeRosa avrebbe guidato gli sforzi del governatore per cercare di coprire i fatti ...A seguito di un'indagine della procuratrice generale di New York, Letitia James, sono state definite le accuse contro il governatore Andrew Cuomo, riguardanti molestie sessuali e comportamenti inappro ...