"Una è lesbica, l'altra un uomo". Terrificante fuorionda sulla tv pubblica, scandalo a Tokyo 2020 (Di lunedì 9 agosto 2021) Purtroppo, è calato il sipario sulle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ma le polemiche continuano. Soprattutto in Belgio, dove è grande scandalo per quanto detto da un giornalista sportivo, Eddy Demarez, nel corso di una telecronaca di una partita di basket femminile, che vedeva impegnata la nazionale fiamminga. In verità è stato pizzicato in un clamoroso fuorionda, in cui insultava in modo becero le giocatrici. Commenti a sfondo omofobo sulla tv pubblica fiamminga VRT, diventati virali alla velocità della luce. Riferendosi a due giocatrici, infatti, ha affermato: "La Mestdagh, una è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 agosto 2021) Purtroppo, è calato il sipario sulle Olimpiadi di. Ma le polemiche continuano. Soprattutto in Belgio, dove è grandeper quanto detto da un giornalista sportivo, Eddy Demarez, nel corso di una telecronaca di una partita di basket femminile, che vedeva impegnata la nazionale fiamminga. In verità è stato pizzicato in un clamoroso, in cui insultava in modo becero le giocatrici. Commenti a sfondo omofobotvfiamminga VRT, diventati virali alla velocità della luce. Riferendosi a due giocatrici, infatti, ha affermato: "La Mestdagh, una è ...

L0L71P0P : @IL0V3Y0U3000 non sottovalutarlo una volta mi ha ricattato dicendo “se non blabla dico alla mamma che sei lesbica” - _shefromnowhere : @woosplacee va che un mio amico sta cercando di farmi accoppiare con una sua amica lesbica tu? - Salverrimo : @enjoIrasshole Posso solo immaginare come sia per te. Io sono lesbica ma l'ho capito da poco e ho la fortuna di ave… - Empateia19 : Potreste smetterla di ridurre le persone al loro sesso biologico? Un uomo trans è a prescindere un UOMO, trovo aber… - Penelope48a : RT @queerAndrea: Un grazie enorme alla famiglia Boari da parte di una ragazza lesbica che sta guardando la trasmissione con suo padre #ilci… -