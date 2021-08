Un green pass per Palazzo Chigi? La lezione Le Pen per Giorgia Meloni (Di lunedì 9 agosto 2021) Un green pass può aprire le porte di Palazzo Chigi? Forse c’è una lezione francese per Giorgia Meloni. E se il sì al certificato verde del governo Draghi si trasformasse in un semaforo verde per entrare nella stanza dei bottoni? È una scommessa rischiosa e per farsi un’idea non guasta uno sguardo Oltralpe. In Francia la querelle vaccinale ha tagliato come il burro la destra nazionale. Marine Le Pen, condottiera del Rassemblement National e reduce da una deludente tornata elettorale, ha scelto di tenersi alla larga dalla piazza anti ... Leggi su formiche (Di lunedì 9 agosto 2021) Unpuò aprire le porte di? Forse c’è unafrancese per. E se il sì al certificato verde del governo Draghi si trasformasse in un semaforo verde per entrare nella stanza dei bottoni? È una scommessa rischiosa e per farsi un’idea non guasta uno sguardo Oltralpe. In Francia la querelle vaccinale ha tagliato come il burro la destra nazionale. Marine Le Pen, condottiera del Rassemblement National e reduce da una deludente tornata elettorale, ha scelto di tenersi alla larga dalla piazza anti ...

Ultime Notizie dalla rete : green pass Vaccini, il piano del Governo per immunizzare i più giovani e no vax: corsie preferenziali senza prenotazioni Leggi anche Green Pass, primi disagi a Roma, timore per gli incassi di ristoranti e bar Draghi dà i compiti a casa per gli italiani: 'Vaccinatevi e rispettate le regole' Green Pass, via libera al ...

Il piano di Figliuolo per immunizzare i più giovani Cosa è cambiato? L'incentivo dettato dall'adozione del green pass dal 6 agosto per molte attività sociali tra cui piscine e palestre, tradizionalmente frequentate dai più giovani, ha aumentato la ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Ceghedaccio Symphony Orchestra Fvg, sabato 14 agosto a Lignano All’ingresso è richiesto solo il verde del “Green Pass”, ma basta varcare la soglia per restare letteralmente inondanti dalla caleidoscopica pioggia di colori irradiati dalla grande mirror ball appesa ...

green pass finto fake fasullo Da "www.leggo.it" green pass finto fake fasullo La Polizia di Stato sta eseguendo una vasta operazione, denominata '“Fake Pass”, di contrasto al commercio online di falsi Green pass Covid-19. Gli uten ...

